Подозреваемый в совершении теракта в Берлине застрелен в Милане.И захват ливийского самолета. Итоги 23 декабря от Би-би-си
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Итоги 23 декабря от русской службы Би-би-си:
— В Милане застрелили подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Как ему удалось уйти от немецких полицейских.
— Захват ливийского самолета закончился без жертв. Захватчик сдался, пассажиры и экипаж освобождены.
— И как бионический глаз может помочь пациентам с редкими заболеваниями.
Фото: Twitter
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