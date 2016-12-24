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Подозреваемый в совершении теракта в Берлине застрелен в Милане.

И захват ливийского самолета. Итоги 23 декабря от Би-би-си
BBC на Дожде
00:23, 24 декабря
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Ведущие:
Яна Литвинова
Теги:
Терроризм, Италия, Германия, Ливия
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Итоги 23 декабря от русской службы Би-би-си:

— В Милане застрелили подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Как ему удалось уйти от немецких полицейских.

— Захват ливийского самолета закончился без жертв. Захватчик сдался, пассажиры и экипаж освобождены.

— И как бионический глаз может помочь пациентам с редкими заболеваниями.

Фото: Twitter

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