Подозреваемый в совершении теракта в Берлине застрелен в Милане.

Итоги 23 декабря от русской службы Би-би-си:

— В Милане застрелили подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Как ему удалось уйти от немецких полицейских.

— Захват ливийского самолета закончился без жертв. Захватчик сдался, пассажиры и экипаж освобождены.

— И как бионический глаз может помочь пациентам с редкими заболеваниями.