Почему Манафорта обвинили в заговоре против США. А также – Каталонской республики пока не будет. Что дальше?
— Экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в заговоре против США и отмывании денег. О чем идет речь — поговорим с нашим американским корреспондентом
— Каталонской республики пока не будет. Мадрид берет под контроль органы власти в теперь уже бывшей автономии, наш корреспондент работает в Барселоне, узнаем у него, что происходит там сейчас
— Жертвы сталинских репрессий как современные хипстеры. Мы поговорили с российским иллюстратором, который представил, как могли бы выглядеть сегодня расстрелянные восемьдесят лет назад молодые люди
— Мы побываем в студии смешанной реальности компании Майкрософт. Корреспондент «Би-би-си» не обрел там бессмертия, в отличие от его голограммы
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