Почему Манафорта обвинили в заговоре против США. А также – Каталонской республики пока не будет. Что дальше?

— Экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в заговоре против США и отмывании денег. О чем идет речь — поговорим с нашим американским корреспондентом

— Каталонской республики пока не будет. Мадрид берет под контроль органы власти в теперь уже бывшей автономии, наш корреспондент работает в Барселоне, узнаем у него, что происходит там сейчас

— Жертвы сталинских репрессий как современные хипстеры. Мы поговорили с российским иллюстратором, который представил, как могли бы выглядеть сегодня расстрелянные восемьдесят лет назад молодые люди

— Мы побываем в студии смешанной реальности компании Майкрософт. Корреспондент «Би-би-си» не обрел там бессмертия, в отличие от его голограммы