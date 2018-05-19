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Перед свадьбой Гарри и Меган Виндзор запрудили туристы. Что Путин и Меркель говорили о «Северном потоке» и миротворцах на Украине. Итоги дня от «Би-Би-Си»
- Обсудим встречу российского президента и немецкого канцлера. Узнаем, что Путин и Меркель говорили о «Северном потоке-2» и введении миротворцев ООН на восток Украины.
- Поговорим о выписке из больницы Сергея Скрипаля, отравленного «Новичком». Экс-офицера ГРУ, равно как и его дочь, пока ни разу не видели после инцидента в Солсбери.
- Мы покажем вам расследование Би-би-си о нелегальной торговле паспортами ЕС. Нашему корреспонденту удалось с легкостью приобрести немецкие удостоверения личности.
- Расскажем все о последних приготовлениях к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре и узнаем, насколько велик интерес к этому событию в США, напомню, что невеста — американка.
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