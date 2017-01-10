Скандал с лягушкой Пепе: зачем посольство России в Лондоне публикует обидные мемы.

В Лондоне разразился скандал с российским посольством. В официальном аккаунте посольства в твиттере было опубликовано саркастическое заявление в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мей, которое сопровождалось мемом с лягушонком Пепе, причем изображение этой лягушки в США и Великобюритании считается знаком «господства белых». Зачем российские дипломаты использовали обидный мем и как на это отреагировали британцы, рассказала Яна Литвинова из Русской службы Би-би-си.