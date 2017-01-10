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Скандал с лягушкой Пепе: зачем посольство России в Лондоне публикует обидные мемы.

И как на это реагируют британцы
BBC на Дожде
17:32, 10 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
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В Лондоне разразился скандал с российским посольством. В официальном аккаунте посольства в твиттере было опубликовано саркастическое заявление в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мей, которое сопровождалось мемом с лягушонком Пепе, причем изображение этой лягушки в США и Великобюритании считается знаком «господства белых». Зачем российские дипломаты использовали обидный мем и как на это отреагировали британцы, рассказала Яна Литвинова из Русской службы Би-би-си.

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