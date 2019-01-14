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Новости «Би-би-си»: почему в России так часто взрывается газ и как этого избежать
- Взрыв в Ростовской области. Спасатели ищут людей в городе Шахты, где один человек погиб в результате очередного ЧП с газом.
- Непопулярное правительство. Рейтинг кабинета Дмитрия Медведева за последний год резко снизился. Говорим о причинах и о том, как обстоит дело с популярностью Владимира Путина.
- Хаос в Соединенном Королевстве. Говорим о том, что происходит с брекситом в предверии ключевого голосования в британском парламенте.
- «В метро без штанов». Во многих западных странах прошла акция, цель которой — естественное поведение в необычном наряде.
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