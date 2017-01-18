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Алексей Навальный: «Они пытают моего брата каждый раз, когда я начинаю новое расследование».

Фрагмент интервью политика Би-би-си
BBC на Дожде
20:09, 18 января
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Теги:
Алексей Навальный
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Политик Алексей Навальный дал интервью Би-би-си. В нем он рассказал, что его расстраивает в отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина, какие санкции он считает полезными для россиян и как собирается бороться за свою страну.

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