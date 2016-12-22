Поиски убийцы и траур: как изменился Берлин после нападений.

Итоги дня от русской службы Би-би-си

— Охота на убийцу. Власти Германии разыскивают человека, который въехал на грузовике в толпу на рождественской ярмарке.

— Под аккомпанемент выстрелов. Сирийцы из восточного Алеппо рассказали Би-би-си о своей эвакуации.

— Почему изменился цикл ледниковых периодов? Древний лед расскажет ученым все о климате Земли в последние сотни тысяч лет и поможет взглянуть в будущее.