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Поиски убийцы и траур: как изменился Берлин после нападений.

Итоги 21 декабря от Би-би-си
BBC на Дожде
00:15, 22 декабря
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Теги:
Терроризм, Теракт, Берлин, Германия, Великобритания
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Итоги дня от русской службы Би-би-си

— Охота на убийцу. Власти Германии разыскивают человека, который въехал на грузовике в толпу на рождественской ярмарке.

 — Под аккомпанемент выстрелов. Сирийцы из восточного Алеппо рассказали Би-би-си о своей эвакуации.

 — Почему изменился цикл ледниковых периодов? Древний лед расскажет ученым все о климате Земли в последние сотни тысяч лет и поможет взглянуть в будущее.

Фото: AP Photo

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