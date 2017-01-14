Прямой эфир
59,68
63,47
55,63
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Кто такой Кристофер Стил, и чем он занимался кроме доклада о «компромате на Трампа».

Итоги 13 января от Би-би-си
BBC на Дожде
00:44, 14 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
9
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Кремль прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»
Украина провела военные учения рядом с Крымом
Reuters рассказало о связи Асада с использованием химического оружия в Сирии
Кремль назвал Медведева инициатором увольнения Улюкаева

 — Большая игра. Возможный автор скандального доклада о Трампе Кристофер Стил расследовал заявку России на футбольном чемпионате мира.

 — Отказ от правила «мокрые ноги — сухие ноги». США отменяют закон, дававший право кубинцам, которые ступили на территорию США, получать вид на жительство.

 — Напечатать челюсть. Трехмерный принтер помог велосипедисту восстановить травмированную часть лица.

Фото: Seth Wenig / AP

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2