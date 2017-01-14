Кто такой Кристофер Стил, и чем он занимался кроме доклада о «компромате на Трампа».Итоги 13 января от Би-би-си
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Фото: Seth Wenig / AP
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