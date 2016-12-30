США-Россия: ассиметричное безмолвие Москвы.Итоги 30 декабря от Би-би-си
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— Ассиметричное безмолвие. Россия решила не высылать американских дипломатов в ответ на санкции США.
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Фото: пресс-служба Кремля
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