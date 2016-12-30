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США-Россия: ассиметричное безмолвие Москвы.

Итоги 30 декабря от Би-би-си
BBC на Дожде
23:52, 30 декабря
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 — Ассиметричное безмолвие. Россия решила не высылать американских дипломатов в ответ на санкции США.

 — Кто заменит «Конкорды»? Частные компании работают над созданием сверхзвуковых самолетов.

 — Бабушка, которая танцует хип-хоп. Украинская пенсионерка покоряет Instagram.

Фото: пресс-служба Кремля

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