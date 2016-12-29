Где Трамп найдет триллион долларов на американскую инфраструктуру?Итоги 29 декабря от Би-би-си
Главное
Новости
22:49
В МИД прокомментировали санкции США против России из-за хакерских атак
21:58
Карякин обыграл Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу
21:33
Асад сообщил Путину о готовности Сирии к прекращению огня
21:26
Патриарх Кирилл призвал встретить столетие Октябрьской революции молитвами о странах и народах
20:04
Российское посольство в Дамаске снова подверглось обстрелу
20:02
Украина ввела новые санкции против России из-за выборов в Госдуму в Крыму
19:25
Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным
19:03
Путин разрешил военным заключать краткосрочные контракты
— В ожидании перемирия. Власти Сирии и повстанцы договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.
— Сделать Америку снова великой. Откуда Дональд Трамп возьмет деньги на выполнение своих предвыборных обещаний.
— Не перенеся утраты дочери. Голливудская актриса Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день после смерти своей дочери и коллеги Кэрри Фишер.
Фото: AP Photo / Andrew Harnik
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть