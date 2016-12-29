Где Трамп найдет триллион долларов на американскую инфраструктуру?

— В ожидании перемирия. Власти Сирии и повстанцы договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.

— Сделать Америку снова великой. Откуда Дональд Трамп возьмет деньги на выполнение своих предвыборных обещаний.

— Не перенеся утраты дочери. Голливудская актриса Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день после смерти своей дочери и коллеги Кэрри Фишер.