Продолжение допингового скандала и итоги года для Турции.

— Трудности перевода. New York Times разместила интервью с главой РУСАДА о масштабных проблемах с допингом в России. Позже Анна Анцелиович заявила, что ее слова вырвали из контекста.

— Войны, неудавшийся переворот и политическая нестабильность. 2016 год стал одним из самых драматических в новейшей истории Турции.

— Что общего у канализации и спа? В Гонконге открыли необычный парк, где электричество вырабатывается с помощью отходов жизнедеятельности организма человека.