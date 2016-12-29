Продолжение допингового скандала и итоги года для Турции.Итоги 28 декабря от Би-би-си
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— Трудности перевода. New York Times разместила интервью с главой РУСАДА о масштабных проблемах с допингом в России. Позже Анна Анцелиович заявила, что ее слова вырвали из контекста.
— Войны, неудавшийся переворот и политическая нестабильность. 2016 год стал одним из самых драматических в новейшей истории Турции.
— Что общего у канализации и спа? В Гонконге открыли необычный парк, где электричество вырабатывается с помощью отходов жизнедеятельности организма человека.
Фото: AP Photo / Lee Jin-man
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