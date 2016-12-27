Поиск обломков Ту-154 и визит японского премьера на Перл-Харбор.

— Причины крушения Ту-154. Специалисты приступили к расшифровке черного ящика.

— Визит на Перл-Харбор. Японский премьер-министр впервые прибыл на Гавайские острова, подвергшиеся в 1941 году бомбардировке японской авиации.

— Репортаж Би-би-си из села, где помнят Михаила Горбачева и считают его героем.