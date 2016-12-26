День траура, последнее рождество и прощание с Советским Союзом.

— День траура. В России скорбят по погибшим и расследуют крушение военного самолета Ту-154 над Черным морем.

— Прощание с Советским Союзом. Как Би-би-си 25 лет назад освещала последний день существования СССР.

— Последнее рождество. Мы вспоминаем одного из героев поп-музыки 1980-х Джорджа Майкла, который скончался накануне.