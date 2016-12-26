День траура, последнее рождество и прощание с Советским Союзом.Итоги 26 декабря от Би-би-си
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— День траура. В России скорбят по погибшим и расследуют крушение военного самолета Ту-154 над Черным морем.
— Прощание с Советским Союзом. Как Би-би-си 25 лет назад освещала последний день существования СССР.
— Последнее рождество. Мы вспоминаем одного из героев поп-музыки 1980-х Джорджа Майкла, который скончался накануне.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
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