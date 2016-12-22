Теракт в Берлине и убийство российского посла: что известно о террористах.Итоги 22 декабря от Би-би-си
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Фото: AP Photo
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