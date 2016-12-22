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Теракт в Берлине и убийство российского посла: что известно о террористах.

Итоги 22 декабря от Би-би-си
BBC на Дожде
22:16, 22 декабря
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Ведущие:
Яна Литвинова
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 — В Германии продолжают искать подозреваемого в нападении на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Что известно об Анисе Амри?

 — Расследование убийства российского посла в Турции. Был ли стрелявший одиночкой, или же действовал при поддержке врагов Турции и России?

 — Корова по имени «Мадонна». Азербайджанский режиссер снял документальный фильм о конфликте из-за парнокопытной инновации.

Фото: AP Photo

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