Теракт в Берлине и убийство российского посла: что известно о террористах.

— В Германии продолжают искать подозреваемого в нападении на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Что известно об Анисе Амри?

— Расследование убийства российского посла в Турции. Был ли стрелявший одиночкой, или же действовал при поддержке врагов Турции и России?

— Корова по имени «Мадонна». Азербайджанский режиссер снял документальный фильм о конфликте из-за парнокопытной инновации.