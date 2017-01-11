Первая пресс-конференция Трампа и последняя речь Обамы.Итоги 11 января от Би-би-си
Новости
2:02
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
1:55
В Тбилиси ранили зятя президента Грузии
1:24
Кадыров заявил о принадлежности убитых накануне в Чечне боевиков к ИГ
0:55
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— «Заявления о „российском компромате“ — это ерунда». О чем говорил на своей пресс-конференции Дональд Трамп.
— Последняя речь президента Обамы. Чем гордится, и о чем сожалеет первый афро-американский президент США?
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