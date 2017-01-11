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Первая пресс-конференция Трампа и последняя речь Обамы.

Итоги 11 января от Би-би-си
BBC на Дожде
22:46, 11 января
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Ведущие:
Яна Литвинова
Теги:
Дональд Трамп, Барак Обама
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 — «Заявления о „российском компромате“ — это ерунда». О чем говорил на своей пресс-конференции Дональд Трамп.

 — Последняя речь президента Обамы. Чем гордится, и о чем сожалеет первый афро-американский президент США?

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