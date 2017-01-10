Наследие Барака Обамы: что оставит после себя первый афроамериканский президент США.Итоги 9 января от Би-би-си
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Фото: Reuters
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