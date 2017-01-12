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В Москве уменьшат размер дорожных знаков

Новости
09:15, 12 января
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Власти Москвы к концу января уменьшат размер дорожных знаков на пяти улицах. Уменьшенными станут знаки «Остановка запрещена», «Парковка» и «Платные услуги», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). 

DepositPhotos

Размер знаков уменьшат в 1,5 раза, а их число сократиться вдвое. Знаки «Платная парковка» совместят в себе знак «Парковка» с табличкой «Платные услуги». Так же будет выглядеть знак «Парковка для инвалидов».

Список улиц, на которых появятся уменьшенные знаки, сейчас разрабатывается. По результатам пилотного проекта на пяти улицах, власти Москвы примут решение о целесообразности установки уменьшенных знаков во всем городе.

В ЦОДД утверждают, что уменьшенные дорожные знаки лучше впишутся в архитектуру Москвы и не будут мешать пешеходам. 

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