Главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков ушел в отставку

Главный редактор и президент еженедельника «Аргументы и факты» Николай Зятьков с 30 декабря 2016 года покинул свой пост по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте газеты.

«Сейчас перед нами важная задача сохранить и приумножить все то, за что читатели любят „АиФ“. Новый главный редактор издания будет назначен в ближайшее время. Сейчас акционерами рассматривается несколько кандидатов на должность», — отметил генеральный директор компании «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Временно исполнять обязанности главного редактора издания будет первый заместитель главного редактора Евгений Факторович.

Источник ТАСС, работающий в газете, рассказал о встрече редколлегии с генеральным директором, на которой обсуждался вопрос отставки Зятькова. Пока неизвестно, когда официально назначат нового редактора и кто им станет, рассказал собеседник агентства.

РИА-Новости Евгений Биятов

Николай Зятьков был вторым главным редактором «АиФ» за сорок лет существования издания. Он работал в еженедельнике с 1981 года, а в 2002 году возглавил редакцию. С 2001-го по 2005 год Зятьков занимал должность генерального директора ЗАО «Аргументы и факты».