Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина временно уедет из России после угроз властей Чечни

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина в эфире Дождя сообщила, что временно уедет из России из-за угроз со стороны чеченского руководства.

«На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится», — сказала Милашина.

Она добавила, что такое уже «неоднократно бывало». Милашина подчеркнула, что продолжит свою работу.

Журналистка отметила, что угрозы со стороны чеченских властей стоит воспринимать всерьез. «[Депутат Госдумы Адам] Делимханов очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — сказала Милашина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и призвал задержать их, а также написал, что власти Чечни «всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы». Кадыров также назвал «террористами» семью бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. С угрозами в их адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«Новая газета» после слов Кадырова обратилась в Следственный комитет с требованием завести уголовное дело о возбуждении ненависти.