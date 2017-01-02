Журналист выдвинул новую версию гибели «Титаника»
Журналист Шенан Молони, который изучал обстоятельства гибели «Титаника» более 30 лет, предположил, что айсберг был не единственной причиной, по которой затонул лайнер. Журналист считает, что из-за пожара в топливном отсеке, который команда не могла потушить долгое время, обшивка корабля нагрелась и не смогла выдержать удар айсберга. Об этом журналист рассказал в своем фильме, пересказ которого приводит The Independet.
Молони изучал фотографии «Титаника», сделанные еще до выхода корабля из порта в Саутгемптоне. На них он заметил, что внутренняя обшивка лайнера была покрыта сажей как раз в том месте, где ее пробил айсберг. Пожар начался еще до выхода лайнера из порта в Белфасте, где его строили и он проходил испытания. Команда из 12 человек безуспешно пыталась потушить пожар.
В порту Саутгемптона, откуда «Титаник» отплыл в Нью-Йорк, корабль специально повернули не пострадавшим от пожара боком, при этом владельцы компании знали о пожаре, пишет журналист. Пламя в итоге раскалило обшивку до 1000 градусов по Цельсию, из-за чего она стала хрупкой и не выдержала столкновения с айсбергом.
Таким образом, делает вывод Молони, айсберг — не единственная причина крушения лайнера. «Это был „идеальный шторм“ факторов, включая огонь, лед и преступную халатность», — рассказывает журналист.
При этом по итогам официального расследования катастрофы, которая была представлена парламенту в 1912 году, аварию объяснили тем, что «Титаник» пересекал воды с айсбергами на слишком большой скорости.