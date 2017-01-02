Прямой эфир
61,29
64,52
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки
WhatsApp перестанет работать на старых моделях телефонов
Французские банки отказались финансировать президентскую кампанию Марин Ле Пен

Журналист выдвинул новую версию гибели «Титаника»

Новости
15:31, 2 января
3 576
0
Поделиться

Журналист Шенан Молони, который изучал обстоятельства гибели «Титаника» более 30 лет, предположил, что айсберг был не единственной причиной, по которой затонул лайнер. Журналист считает, что из-за пожара в топливном отсеке, который команда не могла потушить долгое время, обшивка корабля нагрелась и не смогла выдержать удар айсберга. Об этом журналист рассказал в своем фильме, пересказ которого приводит The Independet.

 

WikiComons

Молони изучал фотографии «Титаника», сделанные еще до выхода корабля из порта в Саутгемптоне. На них он заметил, что внутренняя обшивка лайнера была покрыта сажей как раз в том месте, где ее пробил айсберг. Пожар начался еще до выхода лайнера из порта в Белфасте, где его строили и он проходил испытания. Команда из 12 человек безуспешно пыталась потушить пожар.

В порту Саутгемптона, откуда «Титаник» отплыл в Нью-Йорк, корабль специально повернули не пострадавшим от пожара боком, при этом владельцы компании знали о пожаре, пишет журналист. Пламя в итоге раскалило обшивку до 1000 градусов по Цельсию, из-за чего она стала хрупкой и не выдержала столкновения с айсбергом.

Таким образом, делает вывод Молони, айсберг — не единственная причина крушения лайнера. «Это был „идеальный шторм“ факторов, включая огонь, лед и преступную халатность», — рассказывает журналист.

При этом по итогам официального расследования катастрофы, которая была представлена парламенту в 1912 году, аварию объяснили тем, что «Титаник» пересекал воды с айсбергами на слишком большой скорости.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2