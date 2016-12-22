Прямой эфир
60,98
63,67
54,72
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту
При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

Журналист New York Daily News отказался извиняться за сравнение Карлова с послом Третьего рейха

Новости
01:15, 22 декабря
14 476
0
Поделиться

Американский журналист из газеты New York Daily News Герш Кунтцман, от которого представитель МИД Мария Захарова накануне потребовала извинения за сравнение убийства российского посла Андрея Карлова с убийством посла Третьего рейха в 1938 году, заявил, что извинится только в том случае, если Россия сделает это первой. Об этом говорится в его новой статье.

Журналист отметил, что у России «длинный список» того, за что надо извиняться. В статье он упомянул аннексию Крыма, ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и сбитый в 2014 году Boeing Малайзийских авиалиний.

При этом Кунтцман отметил, что получил от американских читателей письма, критикующие его высказывания. Он назвал это «тревожной тенденцией».

Накануне сообщалось, что российский МИД направил газете письмо с требованием извиниться за публикацию о Карлове, в которой его сравнили с послом Третьего рейха. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью «ксенофобской и содержащей оправдание действий террориста».

Материал под заголовком «Убийство российского посла Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за военные преступления [президента России] Владимира Путина» был опубликован в газете 20 декабря. Автор указал, что убийство Карлова напомнило ему убийство немецкого дипломата в Париже еврейским студентом в 1938 году.

Карлова застрелили 19 декабря, когда он выступал на открытии выставки фотографий «Россия глазами турок». Киллер выстрелил в посла несколько раз, ранил еще троих человек, а потом был убит полицией.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2