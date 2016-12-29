Суд Хабаровска продлил арест издевавшимся над животными девушкам

Центральный районный суд Хабаровска продлил арест двум 17-летним девушкам, обвиняемым в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Срок пребывания под стражей обеим девушкам продлили до 19 февраля. Им предъявлены обвинения по четырем статьям: жестокое обращение с животными (статья 245 УК РФ), разбой (часть вторая статья 162 УК РФ), оскорбление чувств верующих (часть первая статья 148 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды (часть первая статьи 282 УК РФ).

Девушек задержали и арестовали после того, как в интернете получили широкую известность материалы, которые девушки публиковали на своих страницах в социальных сетях. Там содержались кадры издевательства и расправы над животными — собаками и кошками. Все это происходило в заброшенном здании в одном из районов Хабаровска. Впоследствии полиция нашла там останки как минимум 15 животных.

Мать и бабушку девушек, обвиняемых в расправе над животными, оштрафовали за «ненадлежащее воспитание».

История хабаровских живодерок вызвала широкий общественный резонанс. В нескольких городах России прошли пикеты и митинги с требованием наказать издевавшихся над животными девушек.