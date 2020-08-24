Жителя Саратова приговорили к пожизненному сроку за изнасилование и убийство девятилетней девочки

Туватина признали виновным в убийстве и изнасиловании малолетней.

Лиза Киселева пропала 9 октября 2019 года после того, как вышла из дома в школу. В поисках девочки приняли участие несколько тысяч человек, включая волонтеров спасательной организации «Лиза Алерт». На следующий день ее тело нашли в одном из гаражей, мимо которых она ходила в школу.

10 октября полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался ранее судимый за кражи и изнасилования 35-летний житель Саратова Михаил Туватин. Он признался, что убил девочку, чтобы она не рассказала о самовольно занятом им гараже. Задержание Туватина вызвало широкий резонанс среди горожан, которые требовали выдать им задержанного, чтобы устроить самосуд.

После похорон девочки ее мать Елена Киселева занялась организацией безопасных подходов к школам и детским садам в Саратове. По инициативе ее группы, которая называется «Лизонька», были расчищены заброшенные подходы к учебным учреждениям, по которым дети сокращали дорогу, а на некоторых темных улицах города появились фонари.