Жителя Перми приговорили к обязательным работам за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Суд в Перми приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ за публикацию фотографии генерала Андрея Власова на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Суд также решил конфисковать компьютер Симанова в пользу государства.

По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на сайт «Банк памяти» фотографию Власова, чтобы затем ее транслировали среди портретов ветеранов Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Одновременно СК расследовал дело жителя Ульяновска Вячеслава Круглова, который отправил фотографию Адольфа Гитлера на аналогичную трансляцию. Суд пока не вынес решения.

Генерал Андрей Власов — советский военачальник, в ходе Великой Отечественной войны перешедший на сторону Германии. В 1946 году его признали изменником Родины.

В этом году из-за эпидемии коронавируса «Бессмертный полк» проходил онлайн. После акции Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о реабилитации нацизма на жителей Кемерово, Самары, Волгограда, Ульяновска и Перми из-за загрузки на сайт акции фотографий офицеров СС. Организаторы акции передали следователям IP-адреса пользователей, разместивших портреты.