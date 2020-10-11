Жителя Орловской области оштрафовали за видео «Гитлер против Путина великая реп битва»
Суд оштрафовал жителя Орловской области Ярослава Зубова на тысячу рублей за размещение на странице «ВКонтакте» видео «Гитлер против Путина великая реп битва». Соответствующее постановление «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.
Согласно постановлению, Зубов опубликовал видеозапись у себя во «ВКонтакте» в 2014 году. В 2017 году ролик признали экстремистским, но мужчина об этом не знал. Летом 2020 года кто-то пожаловался на него в прокуратуру Орловской области, и на Зубова составили протокол о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).
На суде мужчина признал вину и заявил, что опубликовал видео, так как «увлекался музыкой в стиле рэп».
«Великая рэп битва» — серия пародийных роликов в формате рэп-баттлов между историческими и вымышленными персонажами, например «Алексей Навальный VS Владимир Ленин» или «Иисус Христос VS Никита Михалков». В ролике «Путин VS Гитлер» лидер Третьего рейха обвиняет президента России в копировании его методов и присвоении звания диктатора.
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