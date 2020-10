Жителя Орловской области оштрафовали за видео «Гитлер против Путина великая реп битва»

Согласно постановлению, Зубов опубликовал видеозапись у себя во «ВКонтакте» в 2014 году. В 2017 году ролик признали экстремистским, но мужчина об этом не знал. Летом 2020 года кто-то пожаловался на него в прокуратуру Орловской области, и на Зубова составили протокол о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

На суде мужчина признал вину и заявил, что опубликовал видео, так как «увлекался музыкой в стиле рэп».

«Великая рэп битва» — серия пародийных роликов в формате рэп-баттлов между историческими и вымышленными персонажами, например «Алексей Навальный VS Владимир Ленин» или «Иисус Христос VS Никита Михалков». В ролике «Путин VS Гитлер» лидер Третьего рейха обвиняет президента России в копировании его методов и присвоении звания диктатора.