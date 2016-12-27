Жителя Казахстана приговорили к трем годам колонии за посты о Путине

В казахстанском городе Актобе предпринимателя Саната Досова приговорили к трем годам колонии общего режима за критику и резкие высказывания в фейсбуке в отношении президента России Владимира Путина, передает «KazINFO Today».

Агентство отмечает, что Досов неоднократно публиковал критические высказывания в отношении российского президента и его политического курса. На своей странице он также призывал жителей России «остановить фашизм на своей земле».

По данным издания «Актобе Таймс», в июле 2016 года на действия Досова министру внутренних дел пожаловался мужчина, который регулярно вступал с ним в полемику.

Комитет Национальной безопасности Казахстана усмотрел в высказываниях Досова опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК. На суде Досов раскаялся и просил не лишать его свободы в связи с тем, что у него на иждивении шесть детей, четверо из которых — несовершеннолетние.

Досов признал, что размещал часть критических записей в соцсети. Тем не менее, как утверждают его адвокаты, к некоторым постам он не имеет отношения. Сторона обвиняемого считает, что страницу могли взломать хакеры.