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Жителя Казахстана приговорили к трем годам колонии за посты о Путине

Жителя Казахстана приговорили к трем годам колонии за посты о Путине

Новости
14:37, 27 декабря
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В казахстанском городе Актобе предпринимателя Саната Досова приговорили к трем годам колонии общего режима за критику и резкие высказывания в фейсбуке в отношении президента России Владимира Путина, передает «KazINFO Today».

Агентство отмечает, что Досов неоднократно публиковал критические высказывания в отношении российского президента и его политического курса. На своей странице он также призывал жителей России «остановить фашизм на своей земле».

По данным издания «Актобе Таймс», в июле 2016 года на действия Досова министру внутренних дел пожаловался мужчина, который регулярно вступал с ним в полемику. 

Комитет Национальной безопасности Казахстана усмотрел в высказываниях Досова опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК. На суде Досов раскаялся и просил не лишать его свободы в связи с тем, что у него на иждивении шесть детей, четверо из которых — несовершеннолетние.

Досов признал, что размещал часть критических записей в соцсети. Тем не менее, как утверждают его адвокаты, к некоторым постам он не имеет отношения. Сторона обвиняемого считает, что страницу могли взломать хакеры.

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