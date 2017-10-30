Житель Барнаула устроил стрельбу по арендаторам квартиры из-за долга

В Барнауле задержали 56-летнего мужчину после того, как он открыл стрельбу по двум мужчинам и женщине в квартире на улице 40 лет Октября. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Как уточнили в полиции, в результате стрельбы пострадали два человека — их госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелявший с места происшествия скрылся, позднее его задержали, при нем полицейские нашли более ста патронов.

Следствие проводит проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации «Алтайской правды», пострадавшими оказались арендаторы, которые снимали квартиру у нападавшего и его жены. Супруга пожаловалась, что у квартирантов есть долг за оплату жилья, после чего «мужчина решил разобраться». «Но мирного разговора не получилось», — уточнило издание.