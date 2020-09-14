Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Жители Беларуси в августе забрали из банков около 1,013 миллиарда долларов — 624 миллиона долларов с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 миллиона белорусских рублей — с переводных и 270,8 миллиона рублей — со срочных вкладов. Это следует из данных Национального банка страны, на статистику обратил внимание Forbes.

В июле отток составил 55,3 миллиона долларов и примерно 113,6 миллиона белорусских рублей.

В конце августа телеграм-канал NEXTA написал о том, что, по поступающим сообщениям, в обменниках Беларуси кончается валюта. Аналитик Леонид Злотников отмечал, что речь идет о ситуативных перебоях.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Демонстрации сопровождаются забастовками на крупнейших предприятиях страны. Часть граждан начала бойкотировать продукцию «провластного» и государственного бизнеса и отказываться платить налоги и услуги ЖКХ.

Фото на превью: Pxfuel