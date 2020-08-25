Житель Минска заразился коронавирусом в изоляторе. С ним в камере находились 38 человек

Житель Минска Максим Довженко, которого задержали на митинге, заразился коронавирусом в камере изолятора, где он провел два дня. Об этом сообщает Tut.by.

По словам Довженко, вместе с ним в камере находились 38 человек.

«Один из них прямо говорил, что у него коронавирус, он находился на самоизоляции, вышел купить сигареты — и его забрали. Но сотрудники ЦИП на это никак не реагировали, только пугали, что после этого у нас не только „ковид“ обнаружится», — рассказал он.

У Довженко также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ожог кисти.

Его задержали вечером 11 августа: вместе с друзьями его вытащили из машины, когда они пытались развернуться на парковке возле торгового центра. Через двое суток в изоляторе его выпустили без суда.

Массовые акции протеста в Минске продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Первые дни сопровождались столкновениями с силовиками. Многие люди сообщали, что их задержали не на митинге, многие сообщали о побоях и пытках в изоляторах.

Фото на превью: ТАСС