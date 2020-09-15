Жириновский: досрочных выборов в Госдуму не будет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что досрочных выборов в Госдуму в следующем году не будет. Об этом он заявил в эфире программы Hard Day's Night.

«Вы имеете возможность услышать от меня окончательную позицию: все выборы пройдут в срок, и очередные выборы в Госдуму будут в сентябре — третье воскресенье сентября 2021 года», — заверил Жириновский. Он добавил, что вариант с досрочными выборами «отпадает полностью».

Если президент России Владимир Путин будет проводить встречу с лидерами думских фракций, то эта тема может быть затронута, отметил Жириновский. По его словам, не только Путин, но и спикер Госдумы Вячеслав Володин сказали, что досрочных выборов в Госдуму не будет.

В марте Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию. «Если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — объяснял он тогда свое решение. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов идею Жириновского поддержал, а глава КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что «нужно десять раз подумать». Володин отметил, что стоит подготовить поправку и рассмотреть ее.