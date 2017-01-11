Жириновский предложил сократить гимн России

«Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет [Госдумы] по культуре этим займется», — сказал он.

Жириновский также заявил, что содержание гимна — «не самое лучшее». По его словам, «гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна». А в нынешнем тексте гимна России «ни слова не сказано про страну», считает лидер ЛДПР.

Мелодию современного гимна России написал композитор Александр Александров, а текст — Сергей Михалков. После распада СССР, в 1991 году, гимном России стала мелодия на основе произведения Михаила Глинки «Патриотическая песня». Однако в 2000 году гимном России снова стала мелодия советского гимна, новый текст для которого написал Михалков, который был автором текста и для советского гимна.