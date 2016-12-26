Прямой эфир
60,90
63,69
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Минобороны рассказало о положении обломков Ту-154 на дне Черного моря
В Москве опознали первую жертву крушения Ту-154
«Момент истины» Караулова убрали из эфира после программы о покушениях на Путина
Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

Нескольких погибших пассажиров Ту-154 нашли в спасательных жилетах

Новости
15:00, 26 декабря
65 419
2
Поделиться

Нескольких пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, обнаружили в спасательных жилетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото МЧС

По его словам, «люди готовились к эвакуации». При этом источник не уточнил, о каких именно пассажирах идет речь — о найденных на поверхности воды или о тех, которых спасатели обнаружили в фюзеляже, ранее найденном на глубине 25 метров. По словам источника, жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

При этом в МЧС уточнили, что ранее обнаружили не фюзеляж самолета, а «крупные обломки».

Минобороны ранее сообщало об 11 найденных пассажирах. 10 тел были направлены в Москву. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 92 человека. Накануне спустя несколько часов после начала поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 представители МЧС сообщили, что «выживших не наблюдается».

Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка. Прямое включение из Сочи

Основными рабочими версиями крушения военно-транспортного самолета Минобороны России ФСБ назвала попадание постороннего предмета в двигатели, что привело к их отказу, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. При этом накануне в Минобороны сообщили, что самолет был исправен, а управлял им опытный пилот.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2