Представитель главы Чечни опроверг отказ возвращать в Россию сбежавших в ИГ женщин

Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, возглавляющий работу по репатриации детей уроженцев России, заявил, что «не имеет морального права» отказываться возвращать в Россию женщин и детей из Сирии и Ирака. Об этом Сабсаби сообщил Дождю.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что я якобы заявил в интервью, что больше не буду возвращать на родину из Ирака и Сирии уроженок Дагестана, по той причине, что двух женщин заключили под стражу. Хочу заявить, что это неправда. Мы не имеем морального права оставлять на территории иностранных государств наших граждан, которых мы можем спасти», — сказал Сабсаби, добавив, что «произошедшее в Дагестане должно остаться на совести» властей республики.

Ранее на сайте правозащитного движения «Мемориал» появилась информация, что Сабсаби отказался возвращать в Россию дагестанских женщин и детей после того, как двух женщин, вернувшихся из Сирии, отправили под арест. «Я больше не буду везти дагестанских женщин и детей, если их тут сажают в тюрьмы. Я с таким трудом их вывожу из ада, а их опять помещают в ад», — заявил Сабсаби.

Правозащитники напомнили, что двух уроженок Дагестана, которые вернулись из Сирии 20 октября, поместили под арест из-за нахождения в федеральном розыске по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании. По закону находящихся в федеральном розыске нужно передать инициаторам розыска. В случае с вернувшимися из Сирии женщинами их передали МВД Дагестана, сообщал «Мемориал».

Районный суд Махачкалы 24 октября отправил женщин под арест на два месяца. Суд не счел смягчающим обстоятельством наличие у женщин грудных детей и явку с повинной.