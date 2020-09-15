Жена арестованного политтехнолога Шклярова призвала его освободить. Она работает в Госдепартаменте США

Сотрудница Госдепартамента США Хезер Шклярова, жена политтехнолога Виталия Шклярова, арестованного в Минске, сообщила Buzzfeed, что в СИЗО его подвергают «чрезвычайному психологическому давлению» для того, чтобы он оговорил себя. Она призвала власти Беларуси немедленно освободить Шклярова.

Фото: Хэзер Шклярова / Buzzfeed

У Шкляровой не было возможности пообщаться с мужем после ареста, о его состоянии она узнает через адвоката. Она рассказала, что 8 сентября у него поднялась температура до 39 градусов, появились симптомы простуды. Несмотря на это, администрация тюрьмы отказывается делать арестованному тест на COVID-19.

Такую же информацию адвокат Антон Гашинский передавал Дождю. Адвокат также рассказал, что у политтехнолога сломан палец, и Шкляров отказывается говорить о причинах перелома.

Хезер Шклярова подчеркнула, что в письме изложены ее личные взгляды, которые могут не разделять другие сотрудники ведомства или правительства страны. По ее словам, она выступила публично с единственной целью — чтобы ее мужа скорее освободили.

Ранее освободить Шклярова требовал госсекретарь США Майк Помпео.

Политтехнолога Виталия Шклярова (гражданина США и Беларуси) задержали в Минске 29 июля накануне президентских выборов. По данным государственного телеканала ОНТ, его задержание связано с работой на арестованного блогера Сергея Тихановского — мужа бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она это отрицает.

Адвокат Антон Гашинский рассказывал, что Шклярова держат в СИЗО в пыточных условиях: раздевают догола, запрещают передавать письма и проводят беседы в отсутствие адвоката.