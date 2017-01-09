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Петербург выделил еще два млрд рублей на «Зенит-Арену»

Новости
16:58, 9 января
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Комитет по строительству Петербурга и подрядчик строительства «Зенит-Арены» компания «Метрострой» заключили новый контракт на выполнение дополнительных работ на стадионе. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Стоимость работ составляет почти 2,08 миллиарда рублей. По информации «Фонтанки» средства будут потрачены на обустройство контроля доступа стадиона, а также на «приспособление арены к Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года».

Работы должны быть выполнены до конца марта 2017 года.

В конце декабря петербургский комитет по строительству также заключил контракт с «Метростроем» на 952 миллиона рублей, которые пойдут на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона.

29 декабря было подписано разрешение на ввод «Зенит-Арены» в эксплуатацию, на следующий день стадион передали в собственность властям Санкт-Петербурга. Первое мероприятие пройдет на арене в феврале 2017 года.

«Памятник коррупции»: как менялась стоимость «Зенит-Арены»

Строительство «Зенит-Арены» началось в 2006 году. За 10 лет стоимость строительства увеличилась с 6,9 до 41 миллиарда рублей. У строящегося стадиона сменилось три подрядчика. С последним из них — «Метростроем» — контракт заключили в августе 2016 года.

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