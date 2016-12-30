Прямой эфир
61,06
64,50
56,61
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Зенит-Арену» передали в собственность администрации Петербурга
Путин отказался высылать американских дипломатов из России
«Кавказский узел» сообщил об убийстве в больнице напавших на полицейских в Грозном
МЧС сообщило об окончании основной фазы поисковой операции на месте крушения Ту-154

«Зенит-Арену» передали в собственность администрации Петербурга

Новости
18:39, 30 декабря
35
0
Поделиться

Стадион «Зенит-Арена» передали в собственность властям Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города, передает ТАСС.

Фото: Reuters

Сделка по передаче «Зенит-Арены» городским властям была совершена в пятницу, 30 декабря.

Накануне было подписано разрешение на ввод «Зенит-Арены» в эксплуатацию. Первое мероприятие пройдет на стадионе в феврале 2017 года. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, на «Зенит-Арене» пройдет мотошоу и фестиваль ретроавтомобилей.

Строительство «Зенит-Арены» началось в 2006 году. За 10 лет стоимость строительства увеличилась с 6,9 до 41 миллиарда рублей. У строящегося стадиона сменилось три подрядчика. С последним из них — «Метростроем» — контракт заключили в августе 2016 года.

По факту хищений бюджетных денег, выделенных на строительство «Зенит-Арены», Следственный комитет России возбудил уголовные дела, одним из их фигурантов стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Он отрицает обвинения в хищениях.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин назвал проблемы при строительстве «Зенит-Арены» «очень печальной историей», а также пообещал, что до конца 2016 года строители стадиона устранят все недостатки, на которые указала ФИФА. «Зенит-Арена» станет одной из 12 площадок, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2