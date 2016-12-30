«Зенит-Арену» передали в собственность администрации Петербурга

Стадион «Зенит-Арена» передали в собственность властям Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города, передает ТАСС.

Сделка по передаче «Зенит-Арены» городским властям была совершена в пятницу, 30 декабря.

Накануне было подписано разрешение на ввод «Зенит-Арены» в эксплуатацию. Первое мероприятие пройдет на стадионе в феврале 2017 года. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, на «Зенит-Арене» пройдет мотошоу и фестиваль ретроавтомобилей.

Строительство «Зенит-Арены» началось в 2006 году. За 10 лет стоимость строительства увеличилась с 6,9 до 41 миллиарда рублей. У строящегося стадиона сменилось три подрядчика. С последним из них — «Метростроем» — контракт заключили в августе 2016 года.

По факту хищений бюджетных денег, выделенных на строительство «Зенит-Арены», Следственный комитет России возбудил уголовные дела, одним из их фигурантов стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Он отрицает обвинения в хищениях.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин назвал проблемы при строительстве «Зенит-Арены» «очень печальной историей», а также пообещал, что до конца 2016 года строители стадиона устранят все недостатки, на которые указала ФИФА. «Зенит-Арена» станет одной из 12 площадок, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.