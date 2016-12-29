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ТАСС сообщил о подписании разрешения на ввод в эксплуатацию «Зенит-Арены»

Новости
15:53, 29 декабря
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Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Разрешение на ввод подписано», — сказал собеседник агентства.

Ростехнадзор сегодня сообщил о выдаче положительного заключения по первому этапу строительства «Зенит-Арены». В 2017 году ведомство приступит к проверке выполнения работ второго этапа — адаптации стадиона к требованиям ФИФА.

Представитель компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк 26 декабря сообщила о завершении строительства «Зенит-Арены». Она рассказала РБК, что документы о сдаче в эксплуатацию стадиона должны быть подписаны в этот же день.

Строительство «Зенит-Арены», одной из 12 площадок Чемпионата мира по футболу в 2018 году, продолжалось в течение 10 лет. За это время стоимость проекта возросла с 6,9 миллиарда рублей до 41 миллиарда рублей.

«Памятник коррупции»: как менялась стоимость «Зенит-Арены»

У стадиона сменилось три подрядчика. «Метрострой», значительная доля которого принадлежит петербургским властям, был назначен только в августе 2016 года. С предыдущим подрядчиком договор на строительство был расторгнут из-за «низких темпов производства работ», «неоправданной волокиты» и «плохого качества работ».

В середине ноября главное следственное управление Следственного Комитета по Санкт-Петербургу обвинило бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в хищении средств, выделенных на строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена».

Президент России Владимир Путин назвал проблемы со строительством «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге «очень печальной историей». Он также пообещал главе ФИФА Джанни Инфантино, что строители стадиона устранят все недостатки до конца 2016 года.

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