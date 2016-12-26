Генподрядчик «Зенит-Арены» объявил об окончании строительства стадиона

Строительство «Зенит-Арены» в Петербурге завершилось. Об этом в своем твиттере сообщила представитель компании-генподрядчика «Метрострой».

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря, сообщила представитель компании РБК.

Строительство стадиона продолжалось в течение 10 лет. С момента его начала стоимость проекта возросла с 6,9 миллиарда рублей до 41 миллиарда рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика — «Метрострой», значительная доля которого принадлежит петербургским властям, был назначен только в августе 2016 года. С предыдущим подрядчиком договор на строительство был расторгнут из-за «низких темпов производства работ», «неоправданной волокиты» и «плохого качества работ».

Помимо этого, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных денег, выданных на строительство «Зенит Арены». Фигурантом дела стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Он обвинения в хищениях отрицает.

В конце ноября проблемы со строительством «Зенит-Арены», одной из 12 площадок Чемпионата мира по футболу в 2018 году, президент России Владимир Путин назвал «очень печальной историей». Он также пообещал, что строители стадиона устранят все недостатки, на которые указала ФИФА, до конца 2016 года.