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Генподрядчик «Зенит-Арены» объявил об окончании строительства стадиона

Новости
14:18, 26 декабря
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Строительство «Зенит-Арены» в Петербурге завершилось. Об этом в своем твиттере сообщила представитель компании-генподрядчика «Метрострой».

 

Документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря, сообщила представитель компании РБК.

Строительство стадиона продолжалось в течение 10 лет. С момента его начала стоимость проекта возросла с 6,9 миллиарда рублей до 41 миллиарда рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика — «Метрострой», значительная доля которого принадлежит петербургским властям, был назначен только в августе 2016 года. С предыдущим подрядчиком договор на строительство был расторгнут из-за «низких темпов производства работ», «неоправданной волокиты» и «плохого качества работ». 

Помимо этого, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных денег, выданных на строительство «Зенит Арены». Фигурантом дела стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Он обвинения в хищениях отрицает.

«Памятник коррупции»: как менялась стоимость «Зенит-Арены»

В конце ноября проблемы со строительством «Зенит-Арены», одной из 12 площадок Чемпионата мира по футболу в 2018 году, президент России Владимир Путин назвал «очень печальной историей». Он также пообещал, что строители стадиона устранят все недостатки, на которые указала ФИФА, до конца 2016 года.

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