Зеленский допустил возможность «майдана» в Беларуси из-за «отказа государства от диалога с народом»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Беларуси может произойти «майдан», если власти откажутся от диалога с народом. Такое мнение он высказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

«Я безусловно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, причем без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания», — сказал Зеленский.

Он отметил, что власти «жестоко обращаются с протестующими».

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бойни. Если государство откажется вести диалог с народом, то Беларусь может получить что-то похожее на Майдан. Я еще не вижу символического лидера, вокруг которого могут сплотиться люди. В любом случае, важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны», — заключил украинский президент.

Акции протесты начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, победителем которых ЦИК назвал Александра Лукашенко. Протестующие требует признать итоги выборов недействительным, отставки Лукашенко и проведение новых выборов.

Протесты в стране сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками. Оппозиция объявила о создании Координационного совета, однако большинство членов президиума организации были вскоре арестованы или вынуждены были покинуть страну, в том числе соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.