Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES Brainstorming допустил вероятность полноценной войны с Россией, передает ТАСС. При этом он отметил, что считает войну «наибольшей ошибкой».

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский сказал: «Считаю, может быть».

«Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про „русский мир“ и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет», — заявил украинский президент.

Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», — подчеркнул Зеленский.

Обновлено, 15:15. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов «Коммерсант FM» заявил, что в Кремля «с сожалением» относятся к словам Зеленского. «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле опасность войны.

Говоря об отношении к Владимиру Путину, Зеленский отметил, что ему не хватает времени думать о российском президенте, но его интересует, «могут ли они предметно встретиться».

На прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ. 12 июля на сайте Кремля вышла статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней Путин назвал современную Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи» и заявил, что руководство Украины «отдало страну под полное внешнее управление» Запада.

Зеленский назвал слова Путина «чисто пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России». Он подчеркнул, что украинцы и русские «точно не один народ», хотя у них есть «общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии».

1 сентября Зеленский в Вашингтоне встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи американская сторона заявила, что поможет Украине бороться с «российской агрессией» и передаст Киеву оружие на 60 миллионов долларов.

Фото на превью: пресс-служба президента Украины