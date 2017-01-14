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В Красноуральске неизвестные напали на заброшенный химический завод

Новости
10:42, 14 января
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В Красноуральске неизвестные люди напали на заброшенный химический завод, где хранились большие запасы тротила, сообщает местное издание E1 со ссылкой на главу пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых. 

Нападение произошло в ночь на 13 января. Неизвестные открыли огонь в сторону троих охранников завода и ранили их.

«Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление. Трое сотрудников ЧОП получили травмы различной степени тяжести, в том числе огнестрельные ранения», — рассказал Горелых «Интерфаксу». 

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В полиции уточнили, что завод в настоящее время не функционирует, и запасов тротила там нет. 

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