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Застреливший мужчину на улице в Москве покончил с собой при задержании

Новости
09:22, 8 января
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Подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы открыл стрельбу по полицейским, после чего застрелился,  сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД. 

Евгений Одиноков / РИА Новости

По информации правоохранительных органов, примерно в 6:15 мск неизвестный мужчина выстрелил в человека из охотничьего ружья и скрылся. В ходе преследования подозреваемого заблокировали полицейские, после чего он несколько раз выстрелил в сотрудников полиции и застрелился, сообщили в пресс-службе. 

Потерпевший скончался на месте от полученных ранений, никто из сотрудников МВД не пострадал. 

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, стрелок и мужчина, на которого он напал, жили в одном доме на улице Васильцовский Стан. Агенство сообщает, что личность стрелявшего установлена — он стоял на учете у психиатра. 

Причина убийства неизвестна. 

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