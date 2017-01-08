Застреливший мужчину на улице в Москве покончил с собой при задержании

Подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы открыл стрельбу по полицейским, после чего застрелился, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

По информации правоохранительных органов, примерно в 6:15 мск неизвестный мужчина выстрелил в человека из охотничьего ружья и скрылся. В ходе преследования подозреваемого заблокировали полицейские, после чего он несколько раз выстрелил в сотрудников полиции и застрелился, сообщили в пресс-службе.

Потерпевший скончался на месте от полученных ранений, никто из сотрудников МВД не пострадал.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, стрелок и мужчина, на которого он напал, жили в одном доме на улице Васильцовский Стан. Агенство сообщает, что личность стрелявшего установлена — он стоял на учете у психиатра.

Причина убийства неизвестна.