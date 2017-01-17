Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — пояснил он.

Он отметил, что важную роль в этом процессе сыграет реализация указов президента России Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы. При этом министр подчеркнул, что рост безработицы в России не ожидается, она будет «колебаться в рамках показателей 2016 года».

Топилин также заявил, что в этом году планируется поставить точку в вопросе того, будет ли накопительная часть пенсии добровольной или обязательной.

«В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту», — сказал он.

По словам министра, в Минфине предлагают «всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление». В Минтруде в свою очередь считают, что заявление человек должен писать для того, чтобы войти в систему, а не выйти из нее.

«В этом основная суть разногласий. Надеемся, что в 2017 году в споре будет поставлена точка», — заключил он.

Фото: пресс-служба Кремля