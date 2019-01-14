ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) решил включить в список высокотоксичных веществ две группы ядов, в том числе «Новичок», который предположительно использовали для отравления Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщила постпред Канады в ОЗХО Сабин Нолке.

Это решение совет принял по предложению Канады, США и Нидерландов. Россия отказалась присоединиться к инициативе, но не стала ее блокировать, отметила Нолке.

Теперь у стран-участниц ОЗХО есть 90 дней, чтобы внести возражения. Если их не будет, вещества будут проверены и в их отношении начнет действовать Конвенция по запрету химоружия.

В МИД Нидерландов решение совета назвали первым шагом по включению веществ класса «Новичка» в список запрещенных.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта 2018 года. В британской полиции считают, что против них применили разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок». Кроме Скрипалей, им отравились еще трое граждан Великобритании, в том числе работавший в доме Скрипаля сотрудник полиции. Одна из пострадавших, Дон Стерджесс, впоследствии умерла в больнице. ОЗХО участвовала в расследовании и подтвердила, что использовался именно «Новичок».

В октябре 2018 года власти Нидерландов сообщили, что в апреле 2018 года выслали четырех сотрудников российского ГРУ, которые пытались организовать хакерскую атаку на сети ОЗХО.

В Москве эти обвинения отвергают.