Прямой эфир
60,82
63,54
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
В Черном море обнаружили обломки Ту-154
«Интерфакс» объяснил «вспышку» над Черным морем в утро крушения Ту-154
Кремль назвал «уродливым сумасшествием» высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154
Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца
Детский омбудсмен назвала условие пересмотра «закона Димы Яковлева»

В России на месяц запретили продавать непищевые спиртосодержащие жидкости

Новости
12:35, 26 декабря
329
0
Поделиться

В России начал действовать запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Он продлится в течение 30 дней, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Запрет вступил в силу в соответствии с постановлением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно прекратить продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Под действие указа не попадают стеклоочистители и парфюмерия.

Такую меру правительство ввело в связи с массовым смертельным отравлением метиловым спиртом в Иркутске. Там в концентрате для ванн «Боярышник», который пили люди, вместо этилового спирта содержался смертельно опасный метиловый. Жертвами отравления стали 76 человек. Еще 18 человек остаются в больницах.

Еще одной реакцией правительства на массовую гибель людей в Иркутске стал запрет на продажу без рецепта в аптеках валокордина и настойки боярышника.

Лекарство от тоски: нарколог Яков Маршак объясняет, почему россияне пьют «Боярышник». «Нужно научить алкоголиков быть трезвыми и счастливыми»

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2