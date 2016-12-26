В России на месяц запретили продавать непищевые спиртосодержащие жидкости

В России начал действовать запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Он продлится в течение 30 дней, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Запрет вступил в силу в соответствии с постановлением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно прекратить продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Под действие указа не попадают стеклоочистители и парфюмерия.

Такую меру правительство ввело в связи с массовым смертельным отравлением метиловым спиртом в Иркутске. Там в концентрате для ванн «Боярышник», который пили люди, вместо этилового спирта содержался смертельно опасный метиловый. Жертвами отравления стали 76 человек. Еще 18 человек остаются в больницах.

Еще одной реакцией правительства на массовую гибель людей в Иркутске стал запрет на продажу без рецепта в аптеках валокордина и настойки боярышника.