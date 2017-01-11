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Замминистра имущества Иркутской области временно отстранили от должности из-за дела о «Боярышнике»

Новости
06:21, 11 января
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Свердловский районный суд в Иркутске временно отстранил от должности регионального замминистра имущественных отношений Евгению Нефедову, которую обвиняют в халатности по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Нефедовой на время отстранения назначили пособие в размере прожиточного минимума. В рамках уголовного дела она находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, замминистра, зная о продаже суррогатного алкоголя в одном из торговых павильонов Иркутска, не обратилась в суд с иском о расторжении договора с арендаторами, вместо этого лишь выписав предупреждение. В декабре в этом павильоне продавался концентрат для ванн «Боярышник», после употребления которого погибли 76 человек.

Всего по делу об отравлении «Боярышником», в котором вместо этилового содержался смертоносный метиловый спирт, были задержаны 22 человека, среди которых — замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. Позднее суд отказался помещать его под арест, отмечает «Интерфакс».

После массового отравления в Иркутске в России на месяц ввели запрет на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов.

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