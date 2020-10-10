Заммэра Москвы Максим Ликсутов заболел коронавирусом. Два дня назад он встречался с Собяниным

У заместителя мэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которое он возглавляет.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально», — говорится в сообщении. По словам Ликсутова, у него нет никаких симптомов коронавируса, кроме насморка.

Он также напомнил всем «беречь себя и окружающих» и призвал носить маски и перчатки в общественном транспорте.

Максим Ликсутов стал первым заместителем Сергея Собянина с положительным анализом на COVID-19. 8 октября Ликсутов и Собянин вместе были на мероприятии по случаю выхода на линию 500-го электробуса.

Ранее Собянин сделал прививку от коронавируса, об этом в начале сентября он рассказал Владимиру Путину.

С 9 по 10 октября в России зафиксировали 12 846 новых случаев коронавируса, это рекордное число заболевших с начала пандемии.

Фото на превью: агентство «Москва»