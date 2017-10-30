Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении

В городе Армавир в Армении вооруженный ножом мужчина взял в заложники сотрудников и воспитанников детского сада «Манушак». Об этом сообщает издание News.am.

В пресс-службе полиции рассказали, что сообщение о нападении поступило в 16:20 по местному времени (15:20 по мск).

«В здание проник вооруженный ножом мужчина. Требований не предъявлено», — рассказал «Интерфаксу» начальник отдела информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, к 17:51 по местному времени (к 16:51 по мск), мужчина освободил большинство заложников, продолжая удерживать одного ребенка.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, информации о пострадавших нет.

«Интерфакс» позже сообщил, что мужчина потребовал встречи с бывшей женой, которая работает в этом учреждении. «Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом», — сказал собеседник агентства.