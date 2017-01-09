Правительство отправило на доработку законопроект об онлайн-кинотеатрах

Правительство отправило на доработку законопроект об ограничении иностранного участия в операторах аудиовизуальных сервисов долей в размере 20%. Официальный отзыв опубликован на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

В документе отмечается, что необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юрлица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требует дополнительных обоснований.

Кроме того, нужно доработать критерии для включения онлайн-кинотеатров в реестр сервисов, в отношении которых вводится ограничение иностранного участия, и порядок их исключения из этого реестра. Также необходимо уточнить понятия «аудиовизуальный сервис», «аудиовизуальная продукция» и «формирование аудиовизуальной продукции», говорится в отзыве.

В конце ноября прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий ограничение до 20% иностранной доли в компаниях, предоставляющих аудиовизуальные сервисы. Согласно закону, определять преимущественное содержание аудиовизуальной продукции будет Роскомнадзор, который также будет вести реестр таких сервисов.