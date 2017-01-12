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Правительственные эксперты обсудят отмену закона Яровой

Закон Яровой назвали самым жестким в мире в сфере хранения данных

Новости
06:37, 12 января
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Пакет антитеррористических поправок, авторами которых стали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, оказался, согласно оценке американского Фонда информационных технологий и инноваций, самой жесткой из всех мировых инициатив по хранению данных. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Помимо России в десятке стран с самыми суровыми законами в этой сфере оказались Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, но «российский закон оказался жестче всех», пишет газета со ссылкой на оценку экспертов фонда.

Так, в Германии закон обязывает хранить метаданные — информацию о приеме и отправке сообщений и звонков — в течение 10 недель, в Китае хранения персональных данных требуют от организаций, входящих в «критическую инфраструктуру», во Вьетнаме интернет-компании должны хранить информацию о пользователях в течение 90 дней, а метаданные — два года. В Турции запрещена передача личных данных за границу без их согласия.

Представитель  фонда  на запрос «Ведомостей» не ответил.

Ранее сообщалось, что правительственные эксперты в январе обсудят предложение отменить «закон Яровой»: петицию за его отмену подписали более 100 тысяч россиян. Закон предписывает операторам связи и интернет-провайдерам хранить разговоры и переписку граждан в течение полугода, а метаданные — до трех лет.

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